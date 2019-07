US-Sondergesandter kündigt innerafghanisches Treffen an

Nach Monaten der Vorbereitung soll am Samstag ein lange erwartetes innerafghanisches Treffen über Wege zum Frieden beginnen. Das kündigte der US-Sondergesandte für Aussöhnung in Afghanistan, Zalmay Khalilzad, am Montag auf Twitter an. Die Dialogkonferenz sei ein "wesentliches Element" des Rahmenabkommens über Frieden und ein wichtiger Schritt, um den Friedensprozess in Afghanistan voranzutreiben.

SN/APA (Archiv/AFP)/WAKIL KOHSAR US-Sondergesandter Khalilzad für Afghanistan