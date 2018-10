US-Staat Washington schafft Todesstrafe ab

Ein weiterer US-Staat schafft die Todesstrafe ab: Das oberste Gericht im Staat Washington stufte die Todesstrafe als verfassungswidrig ein. Die Richter begründeten die Entscheidung damit, dass die Strafe in willkürlich und in rassistisch diskriminierender Weise verhängt werde. Todesurteile sollen nun in lebenslängliche Freiheitsstrafen umgewandelt werden.

Washington hat bereits seit mehreren Jahren keine Todesurteile mehr vollstreckt. Die Zahl der Hinrichtungen ging in den USA generell zurück. Mehrere US-Staaten schafften die Todesstrafe in den vergangenen Jahren ab oder setzten deren Vollstreckung aus. Nach Angaben des Informationszentrums zur Todesstrafe (Death Penalty Information Center) gibt es diese Höchststrafe inzwischen in 20 der 50 US-Staaten nicht mehr - Washington mit einberechnet. Quelle: Apa/Dpa