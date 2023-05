US-Südgrenze: Was das Ende von Title 42 bedeutet

Migranten an der Südgrenze der USA können nicht länger ohne Asylantrag abgewiesen werden. Wie viele kommen?

Ein Mann verteilt von der US-Seite aus Essen und Kleidung an die wartenden Migranten.

Seit Freitag gelten an der US-Südgrenze neue Asylregeln. Zehntausende harren dort aus und hoffen nach dem Auslaufen eines pandemiebedingten Sonderverfahrens auf ein Leben in den USA. Joe Bidens Gegner haben noch in der Nacht versucht, die Lage zu ihrem politischen Vorteil zu nutzen.

Der texanische Senator Ted Cruz gilt in den USA seit Jahren als Meister der gespielten Aufregung. Der Republikaner tourt gerne auf Schnellbooten und in Kampfmontur an der Grenze zu Mexiko oder lässt sich nachts im ...