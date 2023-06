US-Supreme Court lehnt positive Diskriminierung an Unis ab

Das Oberste Gericht der USA hat die Berücksichtigung der Hautfarbe oder Abstammung von Bewerbern bei der Zulassung an Universitäten am Donnerstag für verfassungswidrig erklärt. Präsident Joe Biden kritisierte das Urteil. Er sei mit der Entscheidung "überhaupt nicht einverstanden", sagte er in einer Fernsehansprache. Wegen eines verdächtigen Pakets wurde ein Bereich rund um das Gerichtsgebäude in Washington vorübergehend abgesperrt, kurz darauf gab die Polizei Entwarnung.

BILD: SN/GETTY IMAGES NORTH AMERICA Das Oberste Gericht der Vereinigten Staaten