US-Supreme Court - liberale Richterin Ginsburg gestorben

Die amerikanische liberale Justiz-Ikone Ruth Bader Ginsburg ist tot. Die älteste Richterin am höchsten Gericht der Vereinigten Staaten, dem Supreme Court, starb am Freitag im Alter von 87 Jahren, wie das Gericht in Washington mitteilte.

SN/AFP/TIM SLOAN US-Supreme-Court-Richterin Ginsburg tot