US- und russische Militärs beraten in Wien über Syrien

Die Generalstabschefs der USA und Russlands, Joseph Dunford und Waleri Gerassimow, treffen einander am Montag in Wien, um weitere Schritte in Syrien zu erörtern. "Die beiden Militärs werden Maßnahmen diskutieren, damit Militäroperationen in Syrien vonseiten Russlands und vonseiten der internationalen Koalition (Anti-IS-Koalition) nicht miteinander in Konflikt geraten", erklärte Dunfords Sprecher.

/APA (AFP/Getty)/WIN MCNAMEE US-General Joseph Dunford