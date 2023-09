US-Verfassungsrichter legt spendierte Privatjet-Reisen offen

Nach öffentlicher Kritik an Privatreisen auf Kosten eines konservativen Milliardärs hat der einflussreiche US-Richter Clarence Thomas einen Rechenschaftsbericht vorgelegt. In dem am Donnerstag vom Obersten Gericht veröffentlichten Bericht legte er Flüge in einer Maschine des Immobilienmoguls Harlan Crow sowie Hotelbuchungen auf dessen Kosten offen - und begründete dies damit, dass ihm aus Sicherheitsgründen zum Verzicht auf Linienflüge geraten worden sei.

BILD: SN/APA/AFP/GETTY (ARCHIV)/ALEX WONG Clarence Thomas ließ sich von Milliardär reisen spendieren