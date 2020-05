US-Virologe Fauci in häuslicher Isolation

Der bekannte Virologe und Berater von US-Präsident Donald Trump in der Coronakrise, Anthony Fauci, befindet sich nach einem Kontakt mit einem positiv auf das Coronavirus getesteten Regierungsmitarbeiter in häuslicher Isolation. Laut US-Medien ist Fauci einer von insgesamt drei Mitgliedern der Corona-Arbeitsgruppe im Weißen Haus, die sich als Vorsichtsmaßnahme in Quarantäne begeben haben.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Fauci hatte Kontakt mit einer am Coronavirus erkrankten Person