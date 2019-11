US-Vizepräsident Pence bei Überraschungsbesuch im Irak

US-Vizepräsident Mike Pence hat am Samstag bei einem Überraschungsbesuch im Irak den Kurden die Unterstützung seines Landes zugesichert. Pence besuchte US-Soldaten und traf mit dem Präsidenten der halbautonomen Kurden-Region, Nechirvan Barzani, zusammen.

US-Präsident Donald Trump hatte für Irritationen gesorgt, als er den Abzug von US-Truppen aus Nordsyrien angeordnet und damit den Weg freigemacht hatte für die türkische Offensive gegen die syrische Kurden-Miliz YPG, die eine wichtige Rolle im Kampf gegen die islamistische Terrormiliz IS spielt.

Vor dem Thanksgiving-Fest in den USA am kommenden Donnerstag besuchten Pence und seine Ehefrau Karen Pence zudem US-Soldaten auf der irakisch-amerikanischen Luftwaffenbasis Al Assad im Westen des Landes. Zum Truppenbesuch schrieb Pence auf Twitter, er sei stolz auf die Soldaten. Auf einem von Pence verbreiteten Foto war zu sehen, wie er und seine Ehefrau das klassische Thanksgiving-Essen aus Truthahn und Süßkartoffeln servierten. Auf einem weiteren Bild hält Pence vor einer Predator-Drohne eine Ansprache an die Soldaten.

Das Weiße Haus teilte mit, Pence sei dann weiter nach Erbil geflogen, die Hauptstadt der kurdischen Autonomiegebiete im Nordirak.

Zu seinen Gesprächen mit der irakischen Führung sagte Pence, er habe in einem Telefonat mit dem irakischen Ministerpräsidenten Adel Abdul Mahdi über die jüngsten Proteste gegen die Regierung gesprochen. Abdul Mahdi habe ihm zugesichert, dass friedliche Demonstranten respektiert und geschützt würden. In den vergangenen Wochen wurden bei Protesten gegen die Regierung, Arbeitslosigkeit und Korruption Hunderte Demonstranten getötet. Scharfschützen hatten von Dächern aus auf die Menge geschossen.

