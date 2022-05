US-Waffengesetze bleiben nach Massaker in Diskussion

Selbst die Republikaner sprechen im Senat von einer "parteiübergreifenden Lösung".

Nach dem Amoklauf in einer Volksschule in Texas ist US-Präsident Joe Biden am Sonntag in den Bundesstaat gereist, um die betroffene Gemeinde Uvalde zu besuchen. Der Präsident hatte sich nach dem Blutbad für strengere Waffengesetze ausgesprochen. Ob diesekommen werden, ist fraglich.

Dafür spricht, dass das Entsetzen die Politik über Parteigrenzen hinweg unter Druck setzt. Mitch McConnell, der Fraktionschef der Republikaner im US-Senat, sagte gegenüber dem Fernsehsender CNN: "Ich bin zuversichtlich, dass wir eine parteiübergreifende Lösung finden können, die ...