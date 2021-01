US-Waffenlobby NRA meldet Insolvenz an

Die mächtige US-Waffenlobby-Organisation NRA hat nach eigenen Angaben als Teil einer "Restrukturierung" Insolvenz angemeldet. Die National Rifle Association teilte am Freitag mit, sie wolle New York verlassen und sich in Texas neu aufstellen. Man wolle ein "vergiftetes" und "korruptes" politisches Umfeld in New York verlassen. Die Generalstaatsanwältin des US-Bundesstaats New York, Letitia James, hatte im August Anklage gegen die NRA erhoben, um deren Auflösung zu erreichen.

SN/APA (AFP)/OLIVIER DOULIERY NRA im Visier der Generalstaatsanwältin von New York