US-Wahl 2020: Weitere Demokraten wollen kandidieren

Ein Jahr vor dem Beginn der wichtigen Vorwahlen in den USA haben weitere Demokraten ihre Kandidatur verkündet. Die Kongressabgeordnete Tulsi Gabbard, die vor zwei Jahren durch ein Treffen mit dem syrischen Machthaber Bashar al-Assad Schlagzeilen machte, sagte dem Fernsehsender CNN, sie trete an. Am Samstag folgte der ehemalige Wohnungsbauminister Julian Castro.

SN/APA/AFP/SUZANNE CORDEIRO Der Nächste bitte: Julian Castro will US-Präsidentschaftskandidat werden.