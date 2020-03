US-Wahl - Biden siegte bei Demokraten-Vorwahl in Mississippi

Der US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat Prognosen zufolge die Vorwahl der oppositionellen Demokraten im Bundesstaat Mississippi gewonnen. Mehrere US-Sender berichteten am Dienstagabend (Ortszeit), der frühere Vizepräsident habe sich in dem Südstaat gegen den linksgerichteten Senator Bernie Sanders durchgesetzt. Am Dienstag wurde in insgesamt sechs Bundesstaaten gewählt.

