Politisch totgesagt stieg der linke Demokrat Bernie Sanders nach seinem Herzinfarkt vor drei Monaten wie Phoenix aus der Asche. Als heißer Anwärter für die Nominierung zum Präsidentschafts-Kandidaten macht er sich nun zur Zielscheibe.

Donald Trump hat den demokratischen Sozialisten auf dem Radar. "Wow", twittert der sonst mit dem Iran und seinem Impeachment beschäftigte Präsident zu den jüngsten Umfragen, die Sanders in Iowa, New Hampshire und Nevada in Führung oder auf Tuchfühlung sehen. ...