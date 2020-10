US-Wahlkampf fordert die Social-Media-Plattformen

Sie sollen Verantwortung übernehmen, aber inhaltlich nicht eingreifen. Keine leichte Übung, wie Twitter jetzt lernt.

Es wimmelt nur so von Falschinformationen, Trollen und erfundenen Nutzerprofilen in den sozialen Netzwerken. In Wahlkampfzeiten wird die Lage normalerweise nicht besser, sondern im Gegenteil noch aufgeheizter und unübersichtlicher. Spätestens nach den Wahlbeeinflussungen rund um das Brexit-Referendum und bei der vergangenen US-Präsidentenwahl ist der Druck auf die Internetriesen daher gestiegen: Sie sollen mehr Verantwortung für Inhalte übernehmen, die über ihre Plattformen verbreitet werden.

Wie strittig das in der Praxis werden kann, zeigt die derzeitige Aufregung um eine Entscheidung ...