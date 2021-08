USA beenden diplomatische Präsenz in Kabul

Mit dem Abzug der Truppen aus Kabul haben die USA ihre diplomatische Präsenz in Afghanistan beendet. Man habe die diplomatischen Aktivitäten in die katarische Hauptstadt Doha verlegt, so US-Außenminister Antony Blinken am Montagabend (Ortszeit) in Washington. "Angesichts der unsicheren Sicherheitslage und der politischen Situation in Afghanistan war dies ein umsichtiger Schritt." Laut Blinken sind noch mehr als 100 US-Amerikaner in Afghanistan, die das Land verlassen wollen.

SN/APA/AFP/JONATHAN ERNST US-Au§enminister Antony Blinken