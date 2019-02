USA behalten insgesamt 400 Soldaten in Syrien

Die USA wollen einem Insider zufolge etwa 400 Soldaten in Syrien behalten und damit doppelt so viele wie zuvor angekündigt. Die eine Hälfte werde im Nordosten des Landes stationiert und die andere auf dem Stützpunkt Tanf nahe der Grenze zum Irak und zu Jordanien, sagte ein hochrangiger US-Regierungsvertreter am Freitag.

SN/AP Doch kein totaler Rückzug: Donald Trump.