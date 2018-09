USA bieten Mexiko Millionensumme für Migrantenabschiebung an

Die USA haben Mexiko eine Millionensumme angeboten, um Migranten aus Mittelamerika in ihre Heimatländer zurückzuschicken. Die mexikanische Regierung prüfe den Vorschlag, teilten das Außen- und das Innenministerium in Mexiko-Stadt am Donnerstag (Ortszeit) mit. Das Vorhaben ist der jüngste Schritt der Trump-Regierung, um die Einwanderung aus Mexiko zu stoppen.

SN/APA (AFP)/NICHOLAS KAMM So versucht US-Präsident Trump die Einwanderung aus Mexiko zu stoppen