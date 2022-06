USA bilden 500.000 Gesundheitskräfte in Lateinamerika aus

Die USA wollen 500.000 Gesundheitsfachkräfte in Lateinamerika ausbilden. Innerhalb von fünf Jahren sollen eine halbe Million Mitarbeiter geschult werden, unter anderem in den Bereichen Forschung und öffentliche Verwaltung, wie das Weiße Haus am Mittwoch auf dem Amerika-Gipfel in Los Angeles mitteilte. Die 100-Millionen-Dollar-Initiative werde demnach nicht komplett von den USA finanziert, auch die Panamerikanische Gesundheitsorganisation (PAHO) soll Gelder beisteuern.

SN/APA/AFP/BRENDAN SMIALOWSKI US-Präsident Biden