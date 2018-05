USA: Bis 120.000 politische Gefangene in Lagern in Nordkorea

Die US-Regierung geht davon aus, dass das kommunistische Regime in Nordkorea zwischen 80.000 und 120.000 politische Gefangene in Lagern festhält. Diese Schätzung geht aus einem Bericht des US-Außenministeriums zur Religionsfreiheit im Jahr 2017 hervor. Einige der Gefangenen seien aus religiösen Gründen inhaftiert worden, heißt es dort. Die Bedingungen in den abgelegenen Lagern seien "entsetzlich".

SN/APA (AFP)/ED JONES Hinter der Fassade leiden Tausende in dem abgeschotteten Land