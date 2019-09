USA boten Kapitän von iranischem Tanker Geld für Kooperation

Die US-Regierung hat dem Kapitän des wochenlang vor Gibraltar festgesetzten iranischen Tankers "Adrian Darya 1" Zahlungen in Millionenhöhe für eine Zusammenarbeit mit den US-Behörden angeboten. Der Kontaktmann des US-Außenministeriums für den Iran, Brian Hook, habe dem indischen Kapitän per E-Mail mehrere Millionen Dollar angeboten, sagte eine Ministeriumssprecherin am Mittwoch.

SN/APA (Archiv/AFP)/JOHNNY BUGEJA "Adrian Darya 1" durfte unter iranischer Flagge weiterfahren