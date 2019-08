USA bremsten Freigabe von iranischem Tanker in Gibraltar aus

Im Streit um den in Gibraltar seit mehr als einem Monat festgesetzten iranischen Öltanker haben die USA Medienberichten zufolge in letzter Sekunde eine Freigabe gestoppt. Das berichteten übereinstimmend der US-Sender CNN und die Tageszeitung "Gibraltar Chronicle" am Donnerstag.

SN/APA (AFP)/- Als Vergeltung hielt der Iran einen Tanker in Hormuz-Stra§e fest