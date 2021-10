USA drängen auf Auslieferung von Assange

In London beschäftigt sich ein Gericht erneut mit dem Fall des Whistleblowers.

Nach neuen Enthüllungen im Fall Julian Assange geht der Rechtsstreit um eine mögliche Auslieferung des Wikileaks-Gründers in die USA in eine neue Runde. Gegen den im britischen Hochsicherheitsgefängnis Belmarsh einsitzenden Australier begann am Mittwoch ein zweitägiges Berufungsverfahren vor dem Londoner Royal Courts of Justice. Im Jänner hatte eine Richterin in London den Auslieferungsantrag der USA abgelehnt. Eine Auslieferung sei im Hinblick auf Assanges angegriffene psychische Gesundheit nicht statthaft. In den USA, so führte sie aus, drohe ihm Isolationshaft und es ...