USA drehen den Geldhahn zu

Das UNO-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge betreut rund fünf Millionen Menschen, betreibt Schulen und Spitäler - und steht plötzlich vor großen Problemen.

Zwei vertrackte Probleme brachten bislang Friedensverhandlungen zwischen Israelis und Palästinensern immer wieder zum Scheitern: Jerusalem und die palästinensischen Flüchtlinge. In beiden Fragen bezog US-Präsident Donald Trump nun eindeutig Stellung und erhöht damit den Druck auf die Palästinenser.

Im Dezember erkannte er die Stadt Jerusalem, deren Ostteil die Palästinenser als Hauptstadt für ihren Staat beanspruchen, als Hauptstadt Israels an. Damit sei "das Problem Jerusalem vom Tisch", behauptete Trump. Jetzt will er weiter Klarheit schaffen. Die USA stellten am Wochenende nach 70 Jahren alle Zahlungen an das UN-Hilfswerk für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) ein. Das soll Ramallah zwingen an den Verhandlungstisch zurückzukehren und von einer zentralen Forderung abzulassen: der Rückkehr in israelisches Staatsgebiet.