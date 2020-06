USA erhöhen bei Wiener Abrüstungsgesprächen Druck auf China

Einen Tag nach den Verhandlungen mit Russland zur Rettung des letzten großen atomaren Abrüstungsvertrags "New Start" hat der US-Chefverhandler Marshall Billingslea erneut China zu Verhandlungen aufgerufen. Die Gespräche mit Russland sollten vorerst auf Arbeitsgruppenebene in Wien fortgeführt werden. Er stellte auch ein nächstes Treffen der Chefverhandler in der Bundeshauptstadt in Aussicht.

Kein Ergebnis, aber unterschiedliche Einschätzungen und Spekulationen