USA erhöhen Militärpräsenz auf den Philippinen - und beunruhigen damit nicht nur China

Die USA und die Philippinen verstärken ihre militärische Zusammenarbeit. Was China abschrecken soll, beunruhigt aber auch Teile der philippinischen Bevölkerung.

Es dauerte nur wenige Tage: Nachdem vergangene Woche die Philippinen den USA den Zugang zu vier weiteren Militärstützpunkten zugesichert hatten, kam eine erste Reaktion aus China. "Philippinisches Kriegsschiff wird von vier chinesischen Schiffen beschattet", titelten philippinische Medien Anfang der Woche. Die Situation macht vielen Menschen in der Region Angst. Denn China will seine Macht im indopazifischen Raum weiter ausweiten. Und wie diverse andere Staaten in der Region streiten sich die Philippinen mit China um Territorien und Seewege im Pazifik.

