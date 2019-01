USA erkennen Guaido als legitimen Präsidenten Venezuelas an

US-Präsident Donald Trump hat auf die zunehmenden Demonstrationen in Venezuela reagiert. "Der Kampf für die Freiheit hat begonnen", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Der US-Präsident hatte zuvor mit dem venezolanischen Gegenpräsidenten Juan Guaido telefoniert. Die USA erkennen Guaido inzwischen als legitimen Präsidenten Venezuelas an.

SN/APA (AFP)/LUIS ROBAYO Zahlreiche Venezolaner demonstrieren gegen Staatschef Maduro