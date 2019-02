USA: Erstes Treffen Trump-Kim für Mittwochabend geplant

Das erste Treffen von US-Präsident Donald Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong-un bei ihrem Gipfel in Vietnam wird nach amerikanischen Angaben am Mittwochabend stattfinden. Trump dürfte am späten Dienstag (Ortszeit) im Gastgeberland ankommen, sagte Präsidialamtssprecherin Sarah Sanders während des Flugs nach Asien an Bord der Air Force One.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN Trump machte sich auf den Weg nach Hanoi