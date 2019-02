Die USA haben die Europäer eindringlich aufgefordert, das Wiener Atomabkommen mit dem Iran fallen zu lassen. US-Vizepräsident Mike Pence drohte den europäischen Verbündeten am Donnerstag in einer außergewöhnlich scharfen Rede auf der Nahost-Konferenz in Warschau sogar indirekt damit, ihnen sonst an anderer Stelle die Solidarität zu entziehen.

SN/APA (AFP)/JANEK SKARZYNSKI Laut Pence ist der Iran "die größte Gefahr" im Nahen Osten