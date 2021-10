USA fordern Nordkorea zum Einstellen von Raketentests auf

Die USA haben Nordkorea erneut aufgefordert, die "kontraproduktiven" Raketentests einzustellen, und zum Dialog aufgerufen. Der US-Sonderbeauftragte für Nordkorea, Sung Kim, beriet sich am Sonntag mit seinem südkoreanischen Amtskollegen Noh Kyu-duk in Seoul. Er bezeichnete den jüngsten Start einer ballistischen Rakete in Nordkorea als "Provokation" und forderte ein Ende der "beunruhigenden und kontraproduktiven" Raketentests.

SN/APA/AFP/JUNG YEON-JE Pjöngjang hatte in den vergangenen Wochen mehrfach Raketen getestet