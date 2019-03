USA: Guaidos Gesandte übernahmen diplomatische Vertretungen

Gesandte des selbst ernannten Übergangspräsidenten von Venezuela, Juan Guaido, haben die Kontrolle über drei diplomatische Vertretungen des Landes in den USA übernommen. Der von Guaido ernannte Botschafter in den USA, Carlos Vecchio, teilte am Montag mit, es handle sich um zwei venezolanische Militärgebäude in Washington sowie das Konsulat in New York.

SN/APA (AFP)/YURI CORTEZ Das US-Außenministerium begrüßt Guaidos Vorgehen