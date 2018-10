USA in engem Austausch mit Europa zu INF-Abrüstungsvertrag

Die USA und ihre europäischen Verbündeten stehen nach den Worten von US-Verteidigungsminister Jim Mattis in engem Kontakt wegen des INF-Abrüstungsvertrag mit Russland. Es finde ein enger Austausch über die Auswirkungen des Vertrages für die Sicherheit Europas statt, sagte Mattis am Samstag auf einer Konferenz in Bahrain.

SN/APA (AFP)/ALEX EDELMAN Trump kündigte den Vertrag auf