USA, Japan und Südkorea stärken Sicherheitskooperation

Die USA wollen ihre Zusammenarbeit im Verteidigungsbereich mit Südkorea und Japan verstärken. "Dazu gehören auch jährliche Militärübungen in mehreren Bereichen", kündigte US-Präsident Joe Biden am Freitag nach einem Gipfeltreffen mit Japans Regierungschef Fumio Kishida und dem südkoreanischen Präsidenten Yoon Suk-yeol in Camp David an. Die Kooperation im Verteidigungsbereich solle auf ein "noch nie da gewesenes Niveau" gebracht werden.

BILD: SN/APA/AFP/KENT NISHIMURA Gespräche über Nordkorea und China erwartet