USA kehren als Beobachter in den UN-Menschenrechtsrat zurück

Die USA werden in den UN-Menschenrechtsrat als Beobachter zurückkehren. Das kündigte ein US-Sprecher bei den Vereinten Nationen in Genf am Montag an. "Wir tun das in dem Wissen, dass der wirksamste Weg, die Arbeit des UN-Menschrechtsrats zu verbessern und zu reformieren, ein Engagement in prinzipieller Form ist", sagte der Geschäftsträger Mark Cassyre.

SN/APA/MICHAEL GRUBER Außenminister Schallenberg bei Sitzung des Menschenrechtsrates