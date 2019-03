USA kündigen Einschränkungen für NGOs bei Abtreibungen an

Die US-Regierung verschärft im Kampf gegen Abtreibungen weltweit ihre Maßstäbe für die Vergabe von Entwicklungshilfe an internationale Hilfsorganisationen. US-Außenminister Mike Pompeo sagte am Dienstag in Washington, die USA könnten ihre globalen Gesundheitsziele auch erreichen, wenn sie sich weigerten, "das Töten ungeborener Babys zu bezuschussen".

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Pompeo: USA weigern sich, "das Töten ungeborener Babys zu bezuschussen"