USA neutralisieren russische Spionage-Software

Das US-Justizministerium hat eigenen Angaben zufolge eine russische Cyberspionage-Operation zerschlagen, mit der über Jahre sensible Daten von Computern in den USA und anderen NATO-Staaten gestohlen wurden. Die Hacker benutzten dafür verschiedene Versionen des "Snake"-Schadprogramms, das die Ermittler einer "Turla" genannten Einheit des russischen Inlandsgeheimdienstes FSB zuschreiben. Über 20 Jahre seien so Hunderte Computersysteme in mindestens 50 Ländern attackiert worden.

