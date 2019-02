USA-Nordkorea-Gipfel vorzeitig beendet: Treffen von Trump und Kim Jong-un schloss ohne Einigung

Der USA-Nordkorea-Gipfel in Hanoi ist vorzeitig ohne Einigung zu Ende gegangen. US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hätten in ihren zweitägigen Beratungen "keine Einigung erzielt", teilte Trumps Sprecherin Sarah Sanders in einer schriftlichen Erklärung mit. Die Verhandlungsteams würden sich aber "in der Zukunft" wieder treffen, kündigte sie an.

Ein ursprünglich geplantes gemeinsames Mittagessen und die Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung wurden von der Tagesordnung gestrichen. Kim und Trump verließen den Tagungsort in ihren jeweiligen Fahrzeugkonvois. Anzeige Das Spitzentreffen ging unter anderem wegen eines Streits um Sanktionen ergebnislos zu Ende. Trump sagte nach dem Gipfel, er habe Kims Forderung nach einer Aufhebung der Sanktionen gegen Nordkorea zurückgewiesen. Kim habe aber zugesagt, die Atomwaffentests nicht wieder aufzunehmen. Trotz der ausgebliebenen Einigung bezeichnete der US-Präsident die Gespräche als "produktiv". "Wir hatten eine wirklich produktive Zeit", sagte Trump. Es habe "verschiedene Optionen" gegeben. Man habe sich aber dazu entschieden, nichts zu unterzeichnen. "Wir hatten das Gefühl, dass es keine gute Idee wäre, etwas zu unterzeichnen", sagte Trump. "Wir hätten das machen können. Aber ich hätte das nicht für angemessen gehalten." Die Gespräche der beiden Politiker am Donnerstag hatten hinter verschlossenen Türen stattgefunden. Dabei sollte es insbesondere um konkrete Schritte für die von den USA geforderte "Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel" gehen. Die USA hatten wiederholt gefordert, dass Nordkorea sein Atomwaffenarsenal vollständig, unumkehrbar und nachprüfbar aufgibt. Die Führung in Pjöngjang fordert eine Aufhebung der wegen des nordkoreanischen Atom- und Raketenprogramms verhängten Sanktionen und einen Abzug der US-Truppen aus Südkorea. Quelle: Apa/Ag./Dpa