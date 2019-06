USA ohne Vorbedingungen zu Gesprächen mit Teheran bereit

Die USA sind zu Gesprächen mit dem Iran ohne Vorbedingungen bereit. "Wir sind bereit, uns an einen Tisch mit ihnen zu setzen", sagte US-Außenminister Mike Pompeo am Sonntag in der Schweiz. Allerdings werde sein Land den Kampf gegen die "bösartigen Aktivitäten" Teherans fortsetzen.

SN/APA (AFP)/FABRICE COFFRINI US-Au§enminister Mike Pompeo