USA pochen auf Machtwechsel in Venezuela

Angesichts der Verhandlungen zum Venezuela-Konflikt in Oslo haben die USA ihre Forderung nach einem Machtwechsel in dem südamerikanischen Land bekräftigt. "Das Einzige, was es mit (Präsident) Nicolás Maduro zu verhandeln gibt, sind die Bedingungen für seinen Rückzug", sagte eine Sprecherin des US-Außenministeriums am Dienstag in Washington.

SN/APA (AFP)/FEDERICO PARRA Die Lage in Venezuela bleibt weiterhin angespannt