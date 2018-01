USA rufen Türkei zu Zurückhaltung im syrischen Afrin auf

Die USA haben die Türkei zur Zurückhaltung bei ihrer Militäroffensive in der nordsyrischen Region Afrin aufgerufen. "Wir bitten die Türkei dringlich darum, in ihren Militäraktionen und in ihrer Rhetorik Zurückhaltung zu üben," sagte die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, am Montag in Washington.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Zuückhaltend war auch das Statement der Regierung