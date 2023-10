USA: Russland exekutiert Soldaten bei Befehlsverweigerung

Den USA zufolge werden russische Soldaten offenbar bei Befehlsverweigerung vom russischen Militär exekutiert. "Wir haben Informationen, dass das russische Militär tatsächlich Soldaten exekutiert hat, die sich weigerten, Befehle zu befolgen", sagte der Kommunikationsdirektor des Nationalen Sicherheitsrats, John Kirby, am Donnerstag (Ortszeit) gegenüber Reportern. Seitens Moskaus gab es dazu vorerst keine Stellungnahme.

Russische Kommandanten drohten sogar damit, ganze Einheiten umzubringen, wenn sie versuchen sollten, sich vor ukrainischem Artilleriefeuer zurückzuziehen, erklärte Kirby weiter. Vertreter des Kremls, des russischen Verteidigungsministeriums und der russischen Botschaft in den Vereinigten Staaten reagierten nicht sofort auf Bitten um eine Stellungnahme seitens der Nachrichtenagentur Reuters.

Der US-Botschafterin in der Ukraine zufolge hat unterdessen das Training für ukrainische Piloten in den USA an F-16-Kampfjets begonnen. "Ukrainische Piloten trainieren jetzt mit der Arizona Air National Guard an F-16-Jets", schrieb Botschafterin Bridget Brink auf X, früher Twitter. Dies sei ein wesentlicher Teil des Aufbaus der ukrainischen Luftverteidigung.

"Die Vereinigten Staaten sind stolz darauf, mit ihren europäischen Partnern zusammenzuarbeiten, um die Ukraine gegen die brutale Aggression Russlands zu unterstützen", so Brink weiter. Die USA haben die Entsendung von F-16-Kampfflugzeugen aus den Niederlanden und Dänemark in die Ukraine im August genehmigt, sobald die Pilotenausbildung abgeschlossen ist.