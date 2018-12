USA sagen Irak weiterhin Hilfe im Kampf gegen IS zu

Nach der Ankündigung des Truppenabzugs aus Syrien haben die USA dem Irak ihre weitere Hilfe im Kampf gegen die IS-Miliz zugesagt. Außenminister Mike Pompeo habe dem irakischen Ministerpräsidenten Adel Abdul Mahdi in einem Telefonat Details der US-Abzugspläne für das Nachbarland erläutert, teilte die Regierung in Bagdad am Samstag mit.

SN/APA (AFP)/JIM WATSON Trump will Terrorismus im Irak bekämpfen