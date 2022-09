USA sagen Ukraine weitere Militärhilfe zu

Die USA liefern weitere Waffen an die Ukraine im Wert von 675 Millionen Dollar (682,85 Mio. Euro). Das gab Verteidigungsminister Lloyd Austin am Donnerstag beim Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in Ramstein bekannt. Seit April habe Washington Waffen im Gesamtvolumen von 6,3 Mrd. Dollar bereitgestellt. Die militärische Unterstützung der Verbündeten für die Ukraine zahle sich aus, betonte er: "Wir sehen den nachweisbaren Erfolg unserer Bemühungen auf dem Schlachtfeld."

SN/APA/AFP/ANDRE PAIN US-Verteidigungsminister Austin in Ramstein