USA schossen fliegendes Objekt über Alaska ab

Knapp eine Woche nach dem Abschuss eines chinesischen Spionageballons haben die USA ein weiteres fliegendes Objekt in ihrem Luftraum zum Absturz gebracht. Wie der Sprecher des Nationalen Sicherheitsrates, John Kirby, am Freitagnachmittag in Washington sagte, wurde das Objekt über dem Staat Alaska abgeschossen. Es sei in rund 40.000 Fuß (12.192 Meter) Höhe geflogen und habe daher den zivilen Luftverkehr gefährdet, sagte Kirby.

SN/APA/GETTY IMAGES NORTH AMERICA/A Sicherheitsrats-Sprecher Kirby gab Abschuss bekannt