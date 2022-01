USA sehen Iran nur noch Wochen von Atombombe entfernt

Die USA sehen den Iran an der Schwelle zum Bau einer Atombombe. "Bezüglich der iranischen Fähigkeit, genug spaltbares Material zu haben, sprechen wir von Wochen, nicht von Monaten", sagte ein US-Spitzendiplomat am Montagnachmittag (Ortszeit) vor Journalisten. Die Wiener Atomgespräche seien für Beratungen in den Hauptstädten unterbrochen worden, "um zu schauen, ob die Regierungschefs bereit sind, die harten Entscheidungen zu treffen, die jetzt erforderlich sind".

SN/APA/Iranian Presidency/- Urananreicherung in iranischer Atomanlage Natanz