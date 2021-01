USA sichert Taiwan Unterstützung im Streit mit China zu

Der neue US-Präsident Joe Biden sieht sich mit wachsenden Spannungen zwischen China und Taiwan konfrontiert. Washington sicherte dem Inselstaat, der am Wochenende eine wiederholte Verletzung seines Luftraums durch chinesische Militärflugzeuge meldete, Unterstützung zu. Nach einem entsprechenden Vorfall am Samstag kam es demnach am Sonntag zu einer zweiten Welle unerlaubter Flüge mit insgesamt 15 Maschinen - darunter zwölf Kampfjets.

SN/APA (AFP)/SAM YEH USA wollen Konflikt zwischen China und Taiwan entschärfen