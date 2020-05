USA steigen aus Rüstungskontrollvertrag "Open Skies" aus

US-Präsident Donald Trump hat am Donnerstag den Ausstieg seines Landes aus dem Rüstungskontrollvertrag "Open Skies" ("Offener Himmel") mit Russland verkündet. "Russland hat den Vertrag nicht eingehalten", sagte Trump zur Begründung vor Journalisten in Washington. "Also werden wir, bis sie sich daran halten, aussteigen." Moskau verurteilte die Entscheidung als "Schlag" für die Sicherheit Europas.

SN/APA (AFP)/MANDEL NGAN US-Präsident Trump kündigt ein weiteres Abkommen auf