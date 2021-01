USA stimmen gegen Milliarden-Budget für UNO

In einer weitgehend symbolischen Spitze gegen die Vereinten Nationen hat die Regierung von US-Präsident Donald Trump dem größten UNO-Budget ihre Zustimmung verweigert. Bei der Verabschiedung durch die Generalversammlung am Donnerstag in New York stimmten weit über 160 Mitgliedstaaten für den 3,2-Milliarden-Dollar-Finanzplan - nur die USA und Israel waren dagegen.

SN/APA (AFP)/SAUL LOEB Trumps Spitze gegen die UNO? Kritik an Haltung zu Israel und Iran