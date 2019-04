USA stoppen F-35-Kampfjet-Lieferung an die Türkei

Wegen eines Rüstungsgeschäfts zwischen Ankara und Moskau haben die USA die Auslieferung von F-35-Kampfflugzeugen an die Türkei gestoppt. Sollte der NATO-Partner am Kauf des russischen S-400-Luftabwehrsystems festhalten, "ist ihre weitergehende Teilnahme am F-35-Programm gefährdet", erklärte Pentagonsprecher Charles E. Summers Jr. am Montag.

SN/APA (Archiv/AFP)/WILLIAM WEST Auslieferungen und Aktivitäten rund um die F-35 zunächst ausgesetzt