USA streichen Sudan von Terrorliste

Washingtons Entscheidung, den Sudan von einer Liste staatlicher Terrorismusunterstützer zu streichen, tritt am Montag in Kraft. Das teilte die US-Botschaft in Khartum mit. Der Sudan stand seit 1993 unter diesem Titel, mit der Begründung, dass der gestürzte Präsident Omar al-Bashir den Boden dafür bereitet habe, militante Gruppen zu beherbergen. Der Sudan war von Finanzhilfen und Investitionen abgeschnitten.

SN/APA (AFP)/ANDREW CABALLERO-REYNO US-Kongress überprüfte Trumps Entscheidung